На этой неделе в Украине ожидается аномально холодная погода с обильными дождями, грозами и порывистым ветром. Потепление прогнозируется только ближе к выходным, передает 24 Канал.

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Какая погода будет в Украине

По данным Укргидрометцентра, во вторник средняя температура по Украине составит 15 – 17 градусов тепла. Небо будет покрыто облаками, из-под которых время от времени будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть со скорость 7 – 12 метров в секунду. Ночью средний температурный показатель будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.

Где пройдут грозы

20 мая почти по всей Украине, за исключением Закарпатья и Черновицкой области, будут наблюдаться осадки в виде кратковременных дождей. В части регионов днем ожидаются грозы. Это южные, восточные, большинство центральных областей и Сумщина.

Какая погода в областных центрах

  • Киев +15...+17
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +14...+16
  • Ивано-Франковск +14...+16
  • Тернополь +14...+16
  • Черновцы +15...+17
  • Хмельницкий +14...+16
  • Луцк +16...+18
  • Ровно +16...+18
  • Житомир +14...+16
  • Винница +14...+16
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +14...+16
  • Кропивницкий +14...+16
  • Черкассы +14...+16
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +15...+17
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +14...+16
  • Донецк +14...+16
  • Луганск +15...+17
  • Харьков +14...+16
    погода на 20 мая 2025 год

Прогноз погоды на 20 мая 2025 года / Фото Укргидрометцентр