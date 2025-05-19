На этой неделе в Украине ожидается аномально холодная погода с обильными дождями, грозами и порывистым ветром. Потепление прогнозируется только ближе к выходным, передает 24 Канал.

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Какая погода будет в Украине

По данным Укргидрометцентра, во вторник средняя температура по Украине составит 15 – 17 градусов тепла. Небо будет покрыто облаками, из-под которых время от времени будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть со скорость 7 – 12 метров в секунду. Ночью средний температурный показатель будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.

Где пройдут грозы

20 мая почти по всей Украине, за исключением Закарпатья и Черновицкой области, будут наблюдаться осадки в виде кратковременных дождей. В части регионов днем ожидаются грозы. Это южные, восточные, большинство центральных областей и Сумщина.

Какая погода в областных центрах

Киев +15...+17

Ужгород +15...+17

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +14...+16

Луцк +16...+18

Ровно +16...+18

Житомир +14...+16

Винница +14...+16

Одесса +16...+18

Николаев +16...+18

Херсон +15...+17

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +14...+16

Чернигов +15...+17

Сумы +15...+17

Полтава +14...+16

Днепр +13...+15

Запорожье +14...+16

Донецк +14...+16

Луганск +15...+17

Харьков +14...+16



Прогноз погоды на 20 мая 2025 года / Фото Укргидрометцентр