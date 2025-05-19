Цього тижня в Україні очікується аномально холодна погода з рясними дощами, грозами та поривчастим вітром. Потепління прогнозується лише ближче до вихідних, передає 24 Канал.
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Яка погода буде в Україні
За даними Укргідрометцентру, у вівторок середня температура по Україні становитиме 15 – 17 градусів тепла. Небо буде вкрите хмарами, з-під яких час від часу визиратиме сонце. Вітер дутиме зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду. Уночі середній температурний показник коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла.
Де пройдуть грози
20 травня майже по всій Україні, за винятком Закарпаття та Чернівецької області, спостерігатимуться опади у вигляді короткочасних дощів. У частині регіонів вдень очікуються грози. Це південні, східні, більшість центральних областей і Сумщина.
Яка погода в обласних центрах
- Київ +15...+17
- Ужгород +15...+17
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +15...+17
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +16...+18
- Рівне +16...+18
- Житомир +14...+16
- Вінниця +14...+16
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +14...+16
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +15...+17
- Суми +15...+17
- Полтава +14...+16
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +14...+16
- Донецьк +14...+16
- Луганськ +15...+17
- Харків +14...+16
Прогноз погоди на 20 травня 2025 року / Фото Укргідрометцентр