Цього тижня в Україні очікується аномально холодна погода з рясними дощами, грозами та поривчастим вітром. Потепління прогнозується лише ближче до вихідних, передає 24 Канал.

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Яка погода буде в Україні

За даними Укргідрометцентру, у вівторок середня температура по Україні становитиме 15 – 17 градусів тепла. Небо буде вкрите хмарами, з-під яких час від часу визиратиме сонце. Вітер дутиме зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду. Уночі середній температурний показник коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла.

Де пройдуть грози

20 травня майже по всій Україні, за винятком Закарпаття та Чернівецької області, спостерігатимуться опади у вигляді короткочасних дощів. У частині регіонів вдень очікуються грози. Це південні, східні, більшість центральних областей і Сумщина.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +16...+18
  • Рівне +16...+18
  • Житомир +14...+16
  • Вінниця +14...+16
  • Одеса +16...+18
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +14...+16
  • Кропивницький +14...+16
  • Черкаси +14...+16
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +15...+17
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +14...+16
  • Донецьк +14...+16
  • Луганськ +15...+17
  • Харків +14...+16
    погода на 20 травня 2025 рік

Прогноз погоди на 20 травня 2025 року / Фото Укргідрометцентр