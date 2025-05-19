У мережі показали, яка ситуація на гірських вершинах. Про це повідомляється 24 Канал із посиланням на рятувальників Прикарпаття.
Дивіться також Грози, дощі та шквали: сьогодні в Україні прогнозують нетипову для травня негоду
Яка погода у горах
Рятувальники Прикарпаття розповіли про ситуацію на горі Піп Іван. Станом на 10:00 там було хмарно, вітер західний 3 метри за секунду, температура повітря -1.
У ДСНС також показали, як наразі виглядає засніжена вершина.
Гора Піп Іван 19 травня / Фото ДСНС
Рятувальники також повідомили, що станом на 7:45 в урочищі Заросляк було хмарно та туманно. Йшов дощ з мокрим снігом, а вітер – південно-західний 2 – 3 метри за секунду. Стовпчики термометра показували +3.
Погода в урочищі Заросляк / Фото ДСНС
Сніжить також на Драгобраті та Пилипці. Температура близько 0. Вітер незначний.
Погода на Драгобраті / Скриншот 24 Каналу
Погода на Пилипці / Скриншот 24 Каналу
До слова, в умовах погіршення погоди у горах, завжди дбайте про свою безпеку. На жаль, у неділю, 18 травня, у районі полонини Драгобрат загинув киянин 1964 року народження – він зірвався зі снігового карниза під час проходження туристичним маршрутом і загинув.