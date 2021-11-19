Теплее всего 20 ноября будет на Юге. В Одесской области температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов. В течение дня будет дождливо.

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Зато на Западе в субботу – без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Только на Закарпатье ощутимо похолодает, там днем прогнозируют +6...+8.

В северных областях будет облачно, но осадков там не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов. При этом, ночью на Сумщине могут ударить морозы, выпадет мокрый снег.

На Востоке в течение дня будет дождливо. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, а ночью опустится до нуля – там также прогнозируют мокрый снег.

В ночь на 20 ноября в Киеве будет дождливо, но снега не будет. Днем – без существенных осадков. Температура воздуха в столице поднимется до +9...+11 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, в течение 20 – 21 ноября в Украине будет тепло. Неожиданное, хоть и прогнозируемое потепление, будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. В большинстве регионов – дождливо.

Днем в субботу влажная дождливая погода предполагается в восточной части, на Запорожье, Сумщине и в Крыму. Немного осадков придется на Карпаты,

– объяснила Диденко.

Она также рассказала и о погоде в столице. Там 20 ноября прогнозируют сильный штормовой ветер. "Порадует разве что температура воздуха: на выходных в Киеве будет около +10 градусов", – подытожила в своем сообщении украинский синоптик.

Погода в городах Украины 20 ноября

Ужгород – +6...+8

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +8...+10

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11



Погода в городах Украины 20 ноября / Карта Укргидрометцентра