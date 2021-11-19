Теплее всего 20 ноября будет на Юге. В Одесской области температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов. В течение дня будет дождливо.
Обратите внимание В горах на Львовщине выпал первый снег: волшебные фото
Зато на Западе в субботу – без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Только на Закарпатье ощутимо похолодает, там днем прогнозируют +6...+8.
В северных областях будет облачно, но осадков там не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов. При этом, ночью на Сумщине могут ударить морозы, выпадет мокрый снег.
На Востоке в течение дня будет дождливо. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, а ночью опустится до нуля – там также прогнозируют мокрый снег.
В ночь на 20 ноября в Киеве будет дождливо, но снега не будет. Днем – без существенных осадков. Температура воздуха в столице поднимется до +9...+11 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, в течение 20 – 21 ноября в Украине будет тепло. Неожиданное, хоть и прогнозируемое потепление, будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. В большинстве регионов – дождливо.
Днем в субботу влажная дождливая погода предполагается в восточной части, на Запорожье, Сумщине и в Крыму. Немного осадков придется на Карпаты,
– объяснила Диденко.
Она также рассказала и о погоде в столице. Там 20 ноября прогнозируют сильный штормовой ветер. "Порадует разве что температура воздуха: на выходных в Киеве будет около +10 градусов", – подытожила в своем сообщении украинский синоптик.
Погода в городах Украины 20 ноября
Ужгород – +6...+8
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8...+10
Сумы – +8...+10
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11
Погода в городах Украины 20 ноября / Карта Укргидрометцентра