Найтепліше 20 листопада буде на Півдні. В Одеській області температура повітря підніметься аж до +11...+13 градусів. Протягом дня дощитиме.

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Натомість на Заході у суботу – без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +9...+11 градусів. Лише на Закарпатті відчутно похолодає, там вдень прогнозують +6...+8.

У північних областях буде хмарно, але опадів там не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів. При цьому, вночі на Сумщині можуть вдарити морози, випаде мокрий сніг.

На Сході протягом дня дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +8...+10 градусів, а вночі опуститься до нуля – там також прогнозують мокрий сніг.

У ніч на 20 листопада у Києві дощитиме, але снігу не буде. Вдень – без істотних опадів. Температура повітря у столиці підніметься до +9...+11 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, упродовж 20 – 21 листопада в Україні буде тепло. Несподіване, хоч і прогнозоване потепління, нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер. У більшості регіонів – дощитиме.

Вдень у суботу волога дощова погода передбачається у східній частині, на Запоріжжі, Сумщині та в Криму. Трохи опадів припаде на Карпати,

– пояснила Діденко.

Вона також розповіла й про погоду в столиці. Там 20 листопада прогнозують сильний штормовий вітер. "Потішить хіба що температура повітря: вихідними у Києві буде близько +10 градусів", – підсумувала у своєму дописі українська синоптикиня.

Погода в містах України 20 листопада

Ужгород – +6...+8

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10

Київ – +9...+11



Погода в містах України 20 листопада / Карта Укргідрометцентру