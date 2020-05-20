Прогноз погоды на 21 мая: в Украине будет прохладно, а на Востоке и Юге пройдут дожди
Погода в Украине в четверг, 21 мая, будет преимущественно сухой, но немного похолодает. В то же время на юго-востоке предусматривают дожди.
Попри дощову погоду, найтепліше буде на Херсонщині, Миколаївщині та в Криму. Там стовпчики термометра піднімуться до +16...+18 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Куртки й плащі найближчим часом не щезнуть з наших вішалок у коридорах. Як і парасолі,
– констатує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Водночас вона попередила про високу ймовірність заморозків 22 травня у північних, західних, центральних областях та на північному сході України.
У Києві 21 травня вночі буде ясно, сухо, а завтра вдень – періодично дощ. Температура повітря у столиці вдень не підніметься вище +16 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 21 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +14…+16