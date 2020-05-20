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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Прогноз погоди на 21 травня: в Україні буде прохолодно, а на Сході та Півдні дощитиме

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Погода 21 травня 2020 в Україні – яку погоду обіцяє синоптик
Якою буде погода 20 травня? / Shutterstock

Погода в Україні у четвер, 21 травня, буде переважно сухою, але трохи похолодає. Водночас на південному Сході передбачають дощі.

Попри дощову погоду, найтепліше буде на Херсонщині, Миколаївщині та в Криму. Там стовпчики термометра піднімуться до +16...+18 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Куртки й плащі найближчим часом не щезнуть з наших вішалок у коридорах. Як і парасолі,
– констатує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас вона попередила про високу ймовірність заморозків 22 травня у північних, західних, центральних областях та на північному сході України.

У Києві 21 травня вночі буде ясно, сухо, а завтра вдень – періодично дощ. Температура повітря у столиці вдень не підніметься вище +16 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 21 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +14…+16

прогноз погоди 21 травня
Прогноз погоди на четвер, 21 травня, від Укргідрометцентру

Автор: Емал Набі
Теги: Погода Новини України
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