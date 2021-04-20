Прогноз погоды на 21 апреля: Украину накроют дожди, но будет тепло
Погода в Украине в среду, 21 апреля, будет теплой, но дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие осадки с прояснениями.
Источник:Укргидрометцентр
В то же время метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. Самой высокой температура будет в Херсонской и Николаевской областях – +15...+17 градусов.
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Погода в регионах Украины
В западных областях прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь. Температура составит +12 ... +15 градусов. На Востоке ситуация зеркальная – небольшие осадки. Днем там температура воздуха будет колебаться от +12 до + 16 градусов.
На севере страны также влажно. Отметки на термометрах покажут + 11...+14 градусов. В южных регионах дожди, но в Херсонской области будет светить солнце. Следует ожидать + 13...+17 градусов.
В Киеве 21 апреля прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
В Украину идет похолодание
Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке отметила, что в конце недели в Украине похолодает, а кое-где, возможно, будет падать мокрый снег.
С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на Запад и Север. А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег,
– написала синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 21 апреля
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – + 13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – + 12...+14
Одесса – + 14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – + 15...+17
Симферополь – + 13...+15
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – + 13...+15
Чернигов – + 12...+14
Сумы – + 11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – + 14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – + 14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +12...+14
Киев – + 12...+14
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