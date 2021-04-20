Погода в Украине в среду, 21 апреля, будет теплой, но дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие осадки с прояснениями.

В то же время метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. Самой высокой температура будет в Херсонской и Николаевской областях – +15...+17 градусов.

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Погода в регионах Украины

В западных областях прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь. Температура составит +12 ... +15 градусов. На Востоке ситуация зеркальная – небольшие осадки. Днем там температура воздуха будет колебаться от +12 до + 16 градусов.

На севере страны также влажно. Отметки на термометрах покажут + 11...+14 градусов. В южных регионах дожди, но в Херсонской области будет светить солнце. Следует ожидать + 13...+17 градусов.

В Киеве 21 апреля прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

В Украину идет похолодание

Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке отметила, что в конце недели в Украине похолодает, а кое-где, возможно, будет падать мокрый снег.

С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на Запад и Север. А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег,

– написала синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 21 апреля

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – + 13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – + 12...+14

Одесса – + 14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – + 15...+17

Симферополь – + 13...+15

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – + 13...+15

Чернигов – + 12...+14

Сумы – + 11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – + 14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +12...+14

Киев – + 12...+14



Прогноз погоды на 21 апреля / Данные Укргидрометцентра