Прогноз погоди на 21 квітня: Україну накриють дощі, але буде тепло
Погода в Україні у середу, 21 квітня, буде теплою, але дощовою. У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями.
Джерело:Укргідрометцентр
Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +11...+16 градусів. Найвищою температура буде на Херсонщині та Миколаївщині – +15...+17 градусів.
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Погода у регіонах України
У західних областях прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ. Температура становитиме +12…+15 градусів. На Сході ситуація дзеркальна – невеликі опади. Вдень там температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.
На Півночі країни також волого. Позначки на термометрах покажуть +11...+14 градусів. У південних регіонах дощі, але на Херсонщині світитиме сонце. Слід очікувати +13...+17 градусів.
У Києві 21 квітня прогнозують опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+14 градусів.
В Україну йде похолодання
Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що наприкінці тижня в Україні похолодає, а подекуди, можливо, падатиме мокрий сніг.
З п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід та Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг,
– написала синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на середу, 21 квітня
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +12...+14
Київ – +12...+14
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