Метеорологи сообщают, что несмотря на осадки в трех областях температура воздуха на Западе будет колебаться от +27 до +29 градусов.
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Погода в Украине 21 июня
Несмотря на осадки в трех областях температура воздуха на Западе Украины будет колебаться от +27 до +29 градусов. В восточных регионах стоит ожидать наибольшей жары – +32...+34 градуса.
На Севере синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +29...+32 градуса. В южных областях 21 июня также без осадков. Там следует ожидать +27...+31 градус.
В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 21 июня
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +28...+30
Ровно – +28...+30
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +32...+34
Киев – +30...+32