Метеорологи сообщают, что несмотря на осадки в трех областях температура воздуха на Западе будет колебаться от +27 до +29 градусов.

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Погода в Украине 21 июня

Несмотря на осадки в трех областях температура воздуха на Западе Украины будет колебаться от +27 до +29 градусов. В восточных регионах стоит ожидать наибольшей жары – +32...+34 градуса.

На Севере синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +29...+32 градуса. В южных областях 21 июня также без осадков. Там следует ожидать +27...+31 градус.

В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 21 июня

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 21 июня / Данные Укргидрометцентра