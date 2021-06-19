Всего в списке WRI (World Resources Institute) – 138 государств. Их разместили, проанализировав сельскохозяйственные, промышленные и региональные показатели.
К теме Будет ли в Украине засуха: прогноз метеоролога
Сильнее всех в мире засуха угрожает Молдове и Украине
Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире среди 138 стран. Об этом свидетельствуют данные исследования Института мировых ресурсов.
- Первая пятерка стран с ощутимым уровнем угрозы (с коэффициентом в 0,75 и выше) – это Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.
Первая пятерка рейтинга опасности подвергнуться засухе / Инфографика WRI
Рейтинг составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального.
- В частности, специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.
Впрочем, стоит заметить, что многие страны Африки в рейтинг не попали из-за отсутствия доступа к данным для анализа.
Тема засухи актуальна на международном уровне. Например, 17 июня в ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией, которая будет конкурировать с COVID-19.
Читайте также Остановить пандемию и защитить планету: лидеры G7 определили 6 приоритетов для развития мира