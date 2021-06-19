Всего в списке WRI (World Resources Institute) – 138 государств. Их разместили, проанализировав сельскохозяйственные, промышленные и региональные показатели.

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Сильнее всех в мире засуха угрожает Молдове и Украине

Украина и Молдова имеют самый высокий риск засухи в мире среди 138 стран. Об этом свидетельствуют данные исследования Института мировых ресурсов.

Первая пятерка стран с ощутимым уровнем угрозы (с коэффициентом в 0,75 и выше) – это Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.



Первая пятерка рейтинга опасности подвергнуться засухе / Инфографика WRI

Рейтинг составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального.

В частности, специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.

Впрочем, стоит заметить, что многие страны Африки в рейтинг не попали из-за отсутствия доступа к данным для анализа.

Обратите внимание: самая благоприятная ситуация по рейтингу WRI – с индексом меньшим, чем 0,2 – сейчас у Исландии и Норвегии (в Европе) и в Сенегале (в Африке).

Тема засухи актуальна на международном уровне. Например, 17 июня в ООН заявили , что засуха может стать следующей пандемией, которая будет конкурировать с COVID-19.