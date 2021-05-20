Впрочем, синоптики обещают локальные грозовые дожди: осадки ожидают в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории – будет сухо, но немного облачно.

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Погода в Украине 21 мая

В пятницу, 21 мая, температура воздуха будет умеренной, в течение дня – +15...+20 градусов, на юго-востоке Украины несколько теплее – +20...+24 градуса. Ночью +5...+7 градусов на западной Украине, на востоке – +10...+14.

На территории Украины в течение дня ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

В Одесской области возможны грозы: дожди здесь будут идти и днем, и ночью. Однако будет тепло: днем ​​+17...+19, ночью – +11...+13.

В Киеве пятница будет солнечная и без дождя. Ближайшей ночью около +10 градусов, а днем ​​+18...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 21 мая

Ужгород – +18 .. +20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Суммы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +22...+24

Луганск – +23...+25

Харьков – +21...+23

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 21 мая / Скриншот