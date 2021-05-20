Впрочем, синоптики обещают локальные грозовые дожди: осадки ожидают в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории – будет сухо, но немного облачно.
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Погода в Украине 21 мая
В пятницу, 21 мая, температура воздуха будет умеренной, в течение дня – +15...+20 градусов, на юго-востоке Украины несколько теплее – +20...+24 градуса. Ночью +5...+7 градусов на западной Украине, на востоке – +10...+14.
На территории Украины в течение дня ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
В Одесской области возможны грозы: дожди здесь будут идти и днем, и ночью. Однако будет тепло: днем +17...+19, ночью – +11...+13.
В Киеве пятница будет солнечная и без дождя. Ближайшей ночью около +10 градусов, а днем +18...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 21 мая
Ужгород – +18 .. +20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Суммы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +21...+23
Донецк – +22...+24
Луганск – +23...+25
Харьков – +21...+23
Киев – +17...+19