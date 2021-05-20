Втім, синоптики обіцяють локальні грозові дощі: опадів очікують на Одещині та Вінниччині. На решті територій – буде сухо, проте трохи хмарно.

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Погода в Україні 21 травня

У п'ятницю, 21 травня, температура повітря буде помірною, протягом дня – +15..+20 градусів, на південному сході України дещо тепліше – +20...+24 градуси. Вночі +5..7 градусів на західній Україні, на Сході – +10...+14.

На території України протягом дня вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

В Одеській області можливі грози: дощі тут йтимуть і вдень, і вночі. Проте буде тепло: вдень +17...+19, вночі – +11...+13.

У Києві п'ятниця буде сонячна та без дощу. Найближчої ночі близько +10 градусів, а вдень +18...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 21 травня

Ужгород – +18..+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +17...+19

Вінниця – +17...+19

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +23...+25

Харків – +21...+23

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 21 травня / Скриншот