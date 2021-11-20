Теплее всего будет на юге: в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13.

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На Харьковщине будет падать мокрый снег

Самая холодная погода будет в Харьковской области, столбики термометров поднимутся лишь до +5...+7. В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах – +6...+12.

В большинстве регионов будет ясная погода, исключение лишь северо-восточные области. В Черниговской и Сумской областях – дожди. А на Харьковщине выпадет мокрый снег.

Важно! В Киеве 21 ноября осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.

В большинстве областей – мощные порывы ветра

Днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности І – желтый.

Погода в городах Украины 21 ноября:

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9..+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +5...+7

Киев – +9...+11



Погода в городах Украины 20 ноября / Карта Укргидрометцентра