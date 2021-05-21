Согласно прогнозу синоптиков, 22 мая на Западной Украине следует ожидать облачную погоду с грозами и ливнями.

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Днем в западных областях ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Кроме того, возможны шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха +20...+22 градуса. На Восточной Украине ситуация противоположная – ни о каких осадках речи не идет. Столбики термометров там покажут +22...+24 градуса.

Утро в северных регионах будет безоблачным, но уже в середине дня небо покроется облаками, которые продержатся до вечера. Однако осадков не прогнозируют. Воздух там прогреется до +21...+23 градуса. А вот на Юге солнечно будет в течение всего дня. Температура воздуха +23...+25 градусов.

Хмурое утро в Киеве сменится ясным днем, но вечером небо снова затянется облаками. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 22 мая

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +21...+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Суммы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 22 мая / Фото Укргидрометцентра