Согласно прогнозу синоптиков, 22 мая на Западной Украине следует ожидать облачную погоду с грозами и ливнями.
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Днем в западных областях ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Кроме того, возможны шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха +20...+22 градуса. На Восточной Украине ситуация противоположная – ни о каких осадках речи не идет. Столбики термометров там покажут +22...+24 градуса.
Утро в северных регионах будет безоблачным, но уже в середине дня небо покроется облаками, которые продержатся до вечера. Однако осадков не прогнозируют. Воздух там прогреется до +21...+23 градуса. А вот на Юге солнечно будет в течение всего дня. Температура воздуха +23...+25 градусов.
Хмурое утро в Киеве сменится ясным днем, но вечером небо снова затянется облаками. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 22 мая
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +21...+23
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Суммы – +20...+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +21...+23