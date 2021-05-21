За прогнозом синоптиків, 22 травня на Західній Україні слід чекати хмарну погоду з грозами та зливами.
Важливо Майже як влітку: коли в Україну прийде спека
Удень у західних областях очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Крім того, можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Східній Україні ситуація протилежна – ні про які опади не мовиться. Стовпчики термометрів там покажуть +22...+24 градуси.
Ранок у північних регіонах буде безхмарним, але вже у середині дня небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Однак опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +21...+23 градуси. А от на Півдні сонячно буде протягом всього дня. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
Похмурий ранок у Києві заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 22 травня
Ужгород – +21...+23
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +20...+22
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +23...+25
Харків – +22...+24
Київ – +21...+23