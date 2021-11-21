Так, неделя начнется довольно пасмурно. В большинстве областей будет облачно с прояснениями.
Кстати По Украине пронеслась непогода: сильный ветер валил деревья – красноречивые фото
Что обещают синоптики
Холоднее всего будет на Севере – +5...+7 градусов. Такую же температуру воздуха прогнозируют на Буковине и Прикарпатье. В западных и центральных областях столбики термометров будут колебаться до +6...+8 градусов.
Самую теплую погоду обещают традиционно на Юге. К примеру, в Одесской области – +11...+13, а в оккупированном Крыму – +12...+14.
Кстати, ночных морозов не должно быть. Самая низкая температура воздуха будет достигать +3...+5. Порывы ветра – 5 – 10 метров в секунду.
Где будет дождь
Дожди покроют западные регионы, кроме Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Днем будет дождь на Востоке и Юге. В частности, в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Какая погода будет в Киеве
В столице в понедельник существенных осадков не будет. Солнце будет выходить из-за облаков.
Днем столбики термометров будут держаться на уровне +6...+8 градусов, а ночью – +4...+6.
Погода в городах Украины 22 ноября:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Суммы – +5...+7
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +10..+12
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +6...+8
Погода 22 ноября / Карта Укргидрометцентра