Солнце в этот день вряд ли выйдет из-за облаков, все время будет сохраняться пасмурная погода. На юге из-за более высокой температуры может выпасть дождь.

Смотрите также До -14 градусов: когда в Украине усилятся морозы – синоптик назвал дату

Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. По стране возможны опалы в виде небольшого или мокрого снега – за исключением северо-востока и востока. На юге возможен дождь.

Прогнозируется, что в западных и центральных областях местами гололедица, на западе страны ночью и утром местами туман. Также на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица. Ветер умеренный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду с северо-восточного направления.

Температура в течение суток в северной части будет держаться в диапазоне 1 – 6 градусов, в восточных областях можно рассчитывать на 6 – 11 градусов мороза. На остальной территории синоптики ожидают от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. Днем на юге страны 0 – 5 градусов тепла, в Крыму до 10 градусов выше нуля.

Погода в Киеве

Как и на остальной части Украины, в столице будет облачная погода, прогнозируется небольшой снег. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах – 1 уровень опасности, желтый. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем будет достигать 1 – 6 градусов ниже нуля. В Киеве ночью и днем 2 – 4 мороза.

Погода в областных центрах

Киев -4...-2

Ужгород +1...+3

Львов -1...+1

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...+1

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -1...+1

Луцк -1...+1

Ровно -1...+1

Житомир -4...-2

Винница -1...+1

Одесса +4...+6

Николаев +3...+5

Херсон +3...+5

Симферополь +7...+9

Кропивницкий -1...+1

Черкассы -1...+1

Чернигов -4...-2

Сумы -4...-2

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье +1...+3

Донецк -5...-3

Луганск -7...+5

Харьков -7...+5