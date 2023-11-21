Сонце цього дня навряд вийде з-за хмар, весь час зберігатиметься похмура погода. На Півдні через вищу температуру може випасти дощ.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують хмарну погоду по всій території України. По країні можливі опали у вигляді невеликого чи мокрого снігу – за винятком північного сходу та сходу. На Півдні можливий дощ.
Прогнозується, що у західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман. Також на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця. Вітер помірний, дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду з північно-східного напрямку.
Температура протягом доби у північній частині триматиметься у діапазоні 1 – 6 градусів, у східних областях можна розраховувати на 6 – 11 градусів морозу. На решті території синоптики очікують від 3 градусів нижче нуля до 2 градусів тепла. Вдень на півдні країни 0 – 5 градусів тепла, в Криму до 10 градусів вище нуля.
Погода в Києві
Як і на решті частин України, у столиці буде хмарна погода, прогнозується невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах – 1 рівень небезпеки, жовтий. Вітер північно-східного напрямку, дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по області вночі та вдень сягатиме 1 – 6 градусів нижче нуля. У Києві вночі та вдень 2 – 4 морозу.
Погода в обласних центрах
- Київ -4...-2
- Ужгород +1...+3
- Львів -1...+1
- Івано-Франківськ -1...+1
- Тернопіль -1...+1
- Чернівці -1...+1
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк -1...+1
- Рівне -1...+1
- Житомир -4...-2
- Вінниця -1...+1
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький -1...+1
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -4...-2
- Суми -4...-2
- Полтава -1...+1
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя +1...+3
- Донецьк -5...-3
- Луганськ -7...+5
- Харків -7...+5
Погода в Україні на 22 листопада / Фото Укргідрометценту