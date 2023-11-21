Коли чекати зниження температури, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, якої погоди чекати у третій декаді листопада.

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Коли посиляться морози

За словами Кібальчича, в атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, що призведуть до справжньої боротьби осені та зими в Україні. Так, з півночі та північного сходу Європи до нас буде надходити холодне повітря.

Паралельно з цим активізуються атмосферні фронти, а ще знизиться атмосферний тиск. Внаслідок такого сусідства повітряних мас по всій Україні очікуються опади. Зокрема, дощ і сніг.

У північних, центральних та східних регіонах сформується перший сніговий покрив, а температура в окремі дні опуститься до 14 – 10 градусів морозу,

– зазначив синоптик.

Додав, що порівняне тепло залишиться на крайньому Півдні, у Криму та на Закарпатті. У середу, 22 листопада, у південних областях та на окупованому півострові помірний, місцями значний дощ, у західних областях невеликий з мокрим снігом. На решті території України вже.

Вночі в північних та східних областях вночі 8 – 13 градусів морозу. Вдень 1 – 6 морозу. На Заході та Півдні 0 – 5 тепла, вдень 4 – 9. У центральній частині близько 0 градусів.

У четвер, 23 листопада, істотних опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у Криму та Приазов'ї дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів морозу , вдень близько 0. У північних та східних областях вночі 9 – 14 морозу, вдень 2 – 7 морозу,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що в цей день очікується північно-західний вітер. Вдень з переходом на південно-західний. Пориви 5 – 10 метрів на секунду.