Все украинские области смогут понежиться под теплым осенним солнцем. Не повезет только закарпатцам. В регионе прогнозируют дождь.

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В Украине воздух прогреется до +14...+21

Наиболее прохладной погода будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +14...+17 градусов. Теплее всего – в южных областях и на Крымском полуострове, здесь столбики термометров поднимутся до +18...+21.

Достаточно сильными 22 октября будут порывы ветра. В большинстве областей его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! В Киеве тоже можно забыть о дождевиках и зонтиках. Погода порадует комфортными +16...+18. Ветер – юго-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В общем ощущения будут почти летние. Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно! Осадки какие-то существенные – вряд ли, разве что в прикарпатских областях местами пройдет небольшой дождь,

– рассказала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Диденко отметила, что уже в воскресенье – понедельник в Украину вернутся холода, поэтому следует насладиться прекрасными теплыми днями.

Погода в городах Украины 22 октября

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18