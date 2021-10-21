Все украинские области смогут понежиться под теплым осенним солнцем. Не повезет только закарпатцам. В регионе прогнозируют дождь.
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В Украине воздух прогреется до +14...+21
Наиболее прохладной погода будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +14...+17 градусов. Теплее всего – в южных областях и на Крымском полуострове, здесь столбики термометров поднимутся до +18...+21.
Достаточно сильными 22 октября будут порывы ветра. В большинстве областей его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
В общем ощущения будут почти летние. Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно! Осадки какие-то существенные – вряд ли, разве что в прикарпатских областях местами пройдет небольшой дождь,
– рассказала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Диденко отметила, что уже в воскресенье – понедельник в Украину вернутся холода, поэтому следует насладиться прекрасными теплыми днями.
Погода в городах Украины 22 октября
Ужгород – +17...+19
Львов – +14...+16
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +18...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 22 октября / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Пятница в Украине будет очень теплой.
Столбики термометров достигнут +14...+20 градусов.
Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины – там завтра ожидается +10...+16 градусов.
Однако в целом ощущения будут почти летние.
Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно!
Осадки какие-то существенные – вряд ли, разве что в прикарпатских областях местами пройдет небольшой дождь.
В Киеве 22-го октября ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16, +17 градусов!
Однако западный ветер будет сильным, порывистым.
Дожди маловероятны.
В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, подвинет похолодание, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных областей 23-го октября еще побудет теплая погода.
А уже в воскресенье – понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня едва будут теплиться +5...+11 градусов.
Однако наша дорогая атмосфера оказалась такой любезной, заметила наши синие домашние носы, ее это эстетически возмутило, и она решила подарить нам еще чудесные теплые дни.
Ориентировочно с 27 – 29 октября!
По дождям. Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.
И еще раз! Не перепутайте: завтра еще тепло, с субботы похолодание, с середины следующей недели – потепление.
Наша синоптическая ситуация собственно, как и общеукраинская – всегда интересная))