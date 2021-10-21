Всі українські області матимуть змогу поніжитись під теплим осіннім сонцем. Не пощастить лише закарпатцям. У регіоні прогнозують дощ.

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В Україні повітря прогріється до +14...+21

Найбільш прохолодна погода буде у західних областях. Тут повітря прогріється до +14...17 градусів. Найтепліше у південних областях та на Кримському півострові, тут стовпчики термометрів піднімуться до +18...+21.

Досить сильними 22 жовтня будуть пориви вітру. У більшості областей його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів на секунду.

Зверніть увагу! У Києві теж можна забути про дощовики та парасольки. Погода потішить комфортними +16...18. Вітер – південно-західний, швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.