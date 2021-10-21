Всі українські області матимуть змогу поніжитись під теплим осіннім сонцем. Не пощастить лише закарпатцям. У регіоні прогнозують дощ.

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В Україні повітря прогріється до +14...+21

Найбільш прохолодна погода буде у західних областях. Тут повітря прогріється до +14...17 градусів. Найтепліше у південних областях та на Кримському півострові, тут стовпчики термометрів піднімуться до +18...+21.

Досить сильними 22 жовтня будуть пориви вітру. У більшості областей його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів на секунду.

Загалом відчуття будуть майже літні. Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно! Опади якісь суттєві – навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ,
– розповіла у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко зауважила, що вже у неділю – понеділок в Україну повернуться холоди, отож слід насолодитись чудовими теплими днями.

Погода у містах України 22 жовтня

Ужгород – +17...+19

Львів – +14...+16

Тернопіль – +16..+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +16...+18

погода в Україні 22 жовтня
Прогноз погоди на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

П'ятниця в Україні буде дуже теплою.
Стовпчики термометрів досягнуть +14...+20 градусів.
Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України – там завтра очікується +10...+16 градусів.
Проте загалом відчуття будуть майже літні.
Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно!
Опади якісь суттєві – навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.
У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів!
Проте західний вітер буде сильним, поривчастим.
Дощі малоймовірні.
У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23-го жовтня ще побуде тепла погода.
А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5...+11 градусів.
Проте наша люба атмосфера виявилася аж такою люб'язною, зауважила наші сині домашні носи, її це естетично обурило і вона вирішила подарувати нам ще чудові теплі дні.
Орієнтовно з 27 – 29 жовтня!
По дощах. Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.
І ще раз! Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи – похолодання, із середини наступного тижня – потепління.
Наша синоптична ситуація власне, як і загальноукраїнська – завжди цікава))