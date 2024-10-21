В этот день ожидается сухая погода. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

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Какой будет погода 22 октября

По прогнозу синоптиков, во вторник в Украине будет небольшая облачность. Ни в одной из областей осадков в течение суток не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду,

– говорят синоптики.

Ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов тепла, на побережье морей – до 8 градусов, а вот в Карпатах – 1 – 3 градусов мороза.

Днем в Украине будет довольно тепло – 12 – 17 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +14...+16

Ужгород – +14...+16

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15...+15

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Прогноз погоды на 22 октября / Фото Укргидрометцентра