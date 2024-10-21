Однако будет ли снег не только в горах уже к концу октября, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Снег в Украине
Синоптик ответила, образуется ли в Украине снежный покров уже до конца этого месяца.
Снега ждать не стоит. Над нами очень мощное поле высокого давления. Соответственно оно не допускает к нашей территории сейчас никаких атмосферных фронтов,
– отметила Наталья Птуха.
Эксперт также сказала, что уже с воскресенья, 20 октября, во всех областях практически до конца третьей декады будет преобладать погода без осадков, достаточно спокойная и благоприятная.
Добавим, впоследствии на брифинге представительница Укргидрометцентра рассказала, когда же именно ждать снега. Подчеркнула, пока такого, чтобы удерживался покров, еще не будет.
Как раз-таки в первых числах ноября будет изменение синоптической ситуации. И там действительно, по расчетам, которые есть на сегодня, может образоваться циклон. И уже принести осадки смешанной фазы. То есть дождь, кое-где с мокрым снегом,
– сказала синоптик.
Потепление в Украине
- Также Птуха рассказывала, что с 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Впрочем, высокие значения температуры в ночные часы не ожидаются. Будет в пределах +2 – +7 градусов.
- "Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально", – подчеркнула синоптик.
- Добавила, что дневные максимумы нас могут даже порадовать в эти дни. Ведь воздух может прогреваться до +15 градусов. По крайней мере 23 – 24 октября будет такая более комфортная погода, отметила Птуха.
- Кстати, +20 уже не будет. Разве еще по южным областям до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух, но не более. Максимум приходится на полдень.
- "В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно", – подытожила Наталья Птуха.