Однак чи буде сніг не лише в горах вже до кінця жовтня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сніг в Україні
Синоптикиня відповіла, чи утвориться в Україні сніговий покрив уже до кінця цього місяця.
Снігу чекати не варто. Над нами дуже потужне поле високого тиску. Відповідно воно не допускає до нашої території зараз жодних атмосферних фронтів,
– наголосила Наталія Птуха.
Експертка також сказала, що вже з неділі, 20 жовтня, у всіх областях практично до кінця третьої декади переважатиме погода без опадів, досить спокійна і сприятлива.
Додамо, згодом на брифінгу представниця Укргідрометцентру розповіла, коли ж саме чекати снігу. Підкреслила, поки що такого, щоб утримувався покрив, ще не буде.
Якраз-таки в перших числах листопада буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно, за розрахунками, які є на сьогодні, може утворитися циклон. І вже принести опади змішаної фази. Тобто дощ, подекуди з мокрим снігом,
– сказала синоптикиня.
Потепління в Україні
- Також Птуха розповідала, що з 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Втім, високі значення температури в нічні години не очікуються. Буде в межах +2 – +7 градусів.
- "Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально", – наголосила синоптикиня.
- Додала, що денні максимуми нас можуть навіть порадувати в ці дні. Адже повітря може прогріватися до +15 градусів. Принаймні 23 – 24 жовтня буде така більш комфортна погода, зазначила Птуха.
- До речі, +20 вже не буде. Хіба ще по південних областях до +18 градусів на годинку десь може прогрітися повітря, але не більше. Максимум припадає на полудень.
- "Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно", – підсумувала Наталія Птуха.