Якою ж буде погода до кінця місяця, чи вдарять значні морози, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Дізнайтеся також Коли чекати снігу: чи засипле Україну вже у жовтні
Морози в Україні
Синоптикиня розповіла, що така прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися до 20 – 21 жовтня. Далі температура знову підвищиться.
Сподіваємося, що десь 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо – буде в межах +2 – +7 градусів. Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально,
– зазначила Наталія Птуха.
Зауважила, денні максимуми нас можуть навіть порадувати в ці дні. Тому що повітря може прогріватися до +15 градусів. Принаймні 23 – 24 жовтня буде більш комфортна погода.
Найближчим часом, тобто в оглядовій практичній синоптичній перспективі, поки що таких значень (до -10 градусів – 24 Канал) немає,
– наголосила синоптикиня.
Додала, поки в нас тенденція до потепління. В принципі, у цих межах і буде утримуватися синоптична ситуація практично всю третю декаду, підсумувала Птуха.
Цікаво! Жовтень – перехідний місяць. Тож можуть бути як прояви літньої погоди, так вже навіть і зимової. У жовтні в нас бувають абсолютно різноманітні температурні показники – як і плюсові, так і мінусові. Тому якихось аномалій у плані заморозків зараз немає.
Де метеорологічне літо тривало близько 180 днів
- Цього року в Україні доволі-таки довго тривало метеорологічне літо. Втім, воно вже завершилося.
- Синоптикиня розповіла, що для кожної метеостанції настання осені вираховувалося окремо. Наприклад, у Києві його зафіксували ще 30 вересня.
- "У таких областях як Миколаївська і Херсонська метеорологічне літо узагалі тривало близько 180 днів, тобто практично пів року", – наголосила Наталія Птуха.
- Також зазначила, що зараз у більшості областей вже формується осінній характер погоди.