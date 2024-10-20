Якою ж буде погода до кінця місяця, чи вдарять значні морози, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Синоптикиня розповіла, що така прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися до 20 – 21 жовтня. Далі температура знову підвищиться.

Сподіваємося, що десь 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо – буде в межах +2 – +7 градусів. Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально,

– зазначила Наталія Птуха.

Зауважила, денні максимуми нас можуть навіть порадувати в ці дні. Тому що повітря може прогріватися до +15 градусів. Принаймні 23 – 24 жовтня буде більш комфортна погода.

Найближчим часом, тобто в оглядовій практичній синоптичній перспективі, поки що таких значень (до -10 градусів – 24 Канал) немає,

– наголосила синоптикиня.

Додала, поки в нас тенденція до потепління. В принципі, у цих межах і буде утримуватися синоптична ситуація практично всю третю декаду, підсумувала Птуха.

Цікаво! Жовтень – перехідний місяць. Тож можуть бути як прояви літньої погоди, так вже навіть і зимової. У жовтні в нас бувають абсолютно різноманітні температурні показники – як і плюсові, так і мінусові. Тому якихось аномалій у плані заморозків зараз немає.

Де метеорологічне літо тривало близько 180 днів