Якою буде погода в Україні до кінця жовтня, чи чекати до кінця місяця ще потепління, чи, навпаки, вже прийдуть великі морози та випаде сніг, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи настала вже в Україні метеорологічна осінь

Метеорологічне літо в Україні тривало досить довго. На початку жовтня в частині областей температура перевищувала +25 градусів. Нині вона відчутно знизилася, прийшло похолодання і нічні морози. Та чи настала вже метеорологічна осінь по всій Україні?

Так, вже можемо про це казати. Для кожної метеостанції, звичайно, це вираховувалося окремо. Для Києва, наприклад, настання осені було зафіксоване ще 30 вересня.

Зверніть увагу! Метеорологічна осінь настає, коли середня добова температура кілька днів поспіль тримається нижче +15 градусів.

Деякі дні було трошки вище за +15, тобто відбувалися переходили не назад до літніх температур, а просто до вищих значень. Та ці перевищення все ж таки не змогли перебити зниження, які були перед цим.

Зараз у більшості областей вже формується осінній характер погоди.

До речі, людей часто хвилює, коли включать опалення (його включають, коли протягом 3 днів середня температура вдень опускається до +8 градусів, – 24 Канал). Тому щодо цих +8 градусів: справді, три дні до кінця цього тижня у більшості областей, особливо на заході, півночі й у центрі, середньодобова температура буде на рівні +8 градусів, а то й нижчою.

Температура на ці три дні знизиться, однак потрібно, щоб і надалі за прогнозом тривала тенденція до зниження температури або до утримання поточних показників. А в нас за прогнозом тенденція до підвищення. Хоч і невеликого, та все ж середньодобова температура буде трішечки вища, ніж +8 градусів.



Метеорологічне літо в Україні нарешті завершилося / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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У яких областях будуть дощі та заморозки найближчими днями

Початок місяця був доволі теплим, але далі вдарили заморозки. Якою ж буде погода до кінця жовтня та чи можливі найближчими днями більші морози?

Не очікуються. І поки що ми називаємо це явище не морозом, принаймні до 20 жовтня, а заморозками. Саме як явище, коли температура знижується до від'ємних значень у нічні години. Тому що в нас подекуди ще можлива вегетація рослин, бо на присадибних ділянках поки не завершилася робота, адже метеорологічне літо було досить тривалим.

Особливо в таких областях, як Миколаївська і Херсонська, метеорологічне літо взагалі тривало близько 180 днів, тобто практично пів року.

Відповідно, через це вегетація рослин у багатьох областях досі може продовжуватися. Тож ці зниження температури до від'ємних значень можуть бути загрозливими.

Тому ми попереджаємо про всі ці явища (заморозки, – 24 Канал), але з огляду на кліматичні дані в жовтні часто в термінології їх називають "мороз".

Та в принципі з третьої декади жовтня ми починаємо вже використовувати слово "мороз", бо якщо на ділянках щось не встигли зібрати, то за ці 3 – 4 дні знижень температури все і так уже підмерзне. І синоптикам немає сенсу надалі попереджати про різке зниження температури. Тому в прогнозі будуть озвучуватися показники від морозів до плюсів.



Заморозки на Львівщині 17 жовтня / Фото Наталії Пристанської, 24 Канал

Загалом таку ситуацію у нас зумовив досить потужний антициклон. Його центр нині розташовується над Білоруссю. Відповідно, вплив також поширюється майже на більшу частину території України, окрім південного сходу. Тому в нас найближчими днями переважно утримується погода без опадів, більше прояснень.

Лише схід, південний схід трохи прикриті, більше хмарності. У п'ятницю та суботу (18 – 19 жовтня) могли пройти невеликі дощі осіннього характеру. Але, внаслідок дощів, ці області убезпечені від заморозків. Тобто там буде хмарність, дощик, але заморозків не буде.

Тим часом на решті території залишаються заморозки. Уночі 19 жовтня вони настануть в Україні, крім південного сходу, 20 числа навіть крім узбережжя морів, але там на поверхні ґрунту можуть бути. А от на більшості території заморозки й у повітрі очікуються. Інтенсивність 0 – -3 градуси.

Але в денні години, через прояснення, температура буде утримуватися в межах +7 – +13 градусів тепла. Лише на Закарпатті підвищиться до +16.

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Наскільки звичними є заморозки в жовтні, особливо на півдні, де зазвичай найтепліше?

Жовтень – такий місяць, що для нього практично будь-яка погода не те щоби звична, але може бути. Він перехідний.

Тож можуть бути як прояви літньої погоди, так вже навіть і зимової. У жовтні в нас бувають абсолютно різноманітні температурні показники – як і плюсові, так і мінусові. Тому якихось аномалій у плані заморозків зараз немає.



Заморозки в жовтні – звичне явище / Фото Наталії Пристанської, 24 Канал

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Коли в Україні, нарешті, знову потепліє

Коли відступлять заморозки й підвищиться температура?

Така прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися до 20 – 21 жовтня. Надалі очікується певне зрушення в синоптичних процесах. Утім, опадів не буде, адже в нас практично до кінця місяця залишатиметься поле високого тиску, тому майже вся третя декада жовтня буде сухою.

З неділі, 20 жовтня, і в південно-східних регіонах відступить хмарність.

Водночас зміниться конфігурація повітряних потоків і до України надійде дещо тепліша повітряна маса, ніж та, що є зараз. Також може змінитися вітер, бо ми змістимося в іншу частину цього антициклону. І, відповідно, він принесе трохи тепліше повітря.

Тому сподіваємося, що десь 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо – буде в межах +2 – +7 градусів. Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально.

А ось денні максимуми нас можуть навіть порадувати в ці дні. Тому що повітря може прогріватися до +15 градусів. Принаймні 23 – 24 жовтня буде така більш комфортна погода.



Потепління ще буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде бабине літо і потепління до +20 градусів

Чи чекати в Україні, нарешті, бабине літо після цих заморозків? І чи буде ще в областях понад +20 градусів?

Ні. Хіба ще по південних областях до +18 градусів на годинку десь може прогрітися повітря. Максимум припадає на полудень. Але не більше.

Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно.



Бабине літо поки що не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи вдарять морози в жовтні

Якщо говорити про орієнтовні прогнози до кінця жовтня, чи затримається ще тепло, чи все ж повернуться мінуси?

Ну поки в нас тенденція до потепління. В принципі, у цих межах і буде утримуватися синоптична ситуація практично всю третю декаду.

Єдине, що зазначу: навіть якщо вже й буде зниження температури нижче 0 градусів, то це вже будуть не заморозки, а просто мороз.

То навіть до -10 градусів морозу ще не прогнозуєте?

Ні-ні, найближчим часом, тобто в оглядовій практичній синоптичній перспективі, поки що таких значень немає.



Великих морозів у жовтні ще не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи буде сніг в Україні до кінця місяця

В останній день вересня на високогір'ї Карпат випав сніг. Чи чекати його до кінця жовтня?

Снігу чекати не варто. Над нами дуже потужне поле високого тиску. Відповідно воно не допускає до нашої території зараз жодних атмосферних фронтів. Але до неділі по південному сходу буде ще трохи дощити.

З неділі, 20 жовтня, вже у всіх областях практично до кінця третьої декади переважатиме погода без опадів, досить спокійна і сприятлива.