Какой будет погода в Украине до конца октября, ждать ли до конца месяца еще потепления, или, наоборот, уже придут значительные морозы и выпадет снег, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Наступила ли уже в Украине метеорологическая осень

Метеорологическое лето в Украине продолжалось достаточно долго. В начале октября в части областей температура превышала +25 градусов. Сейчас она ощутимо снизилась, пришло похолодание и ночные морозы. Но наступила ли уже метеорологическая осень по всей Украине?

Да, уже можем об этом говорить. Для каждой метеостанции, конечно, это высчитывалось отдельно. Для Киева, например, наступление осени было зафиксировано еще 30 сентября.

Обратите внимание! Метеорологическая осень наступает, когда средняя суточная температура несколько дней подряд держится ниже +15 градусов.

Некоторые дни было немножко выше +15, то есть происходили переходы не обратно к летним температурам, а просто к более высоким значениям. И эти превышения все же не смогли перебить снижения, которые были перед этим.

Сейчас в большинстве областей уже формируется осенний характер погоды.

Кстати, людей часто волнует, когда включат отопление (его включают, когда в течение 3 дней средняя температура днем опускается до +8 градусов, – 24 Канал). Поэтому относительно этих +8 градусов: действительно, три дня до конца этой недели в большинстве областей, особенно на западе, севере и в центре, среднесуточная температура будет на уровне +8 градусов, а то и ниже.

Температура на эти три дня снизится, однако нужно, чтобы и в дальнейшем по прогнозу держалась тенденция к снижению температуры или к удержанию текущих показателей. А у нас по прогнозу тенденция к повышению. Хотя и к незначительному, и все же среднесуточная температура будет немного выше, чем +8 градусов.



Метеорологическое лето в Украине наконец завершилось / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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В каких областях будут дожди и заморозки в ближайшие дни

Начало месяца было довольно теплым, но дальше ударили заморозки. Какой же будет погода до конца октября и возможны ли в ближайшие дни большие морозы?

Не ожидаются. И пока мы называем это явление не морозом, по крайней мере до 20 октября, а заморозками. Именно как явление, когда температура снижается до отрицательных значений в ночные часы. Потому что у нас кое-где еще возможна вегетация растений, потому что на приусадебных участках пока не завершилась работа, ведь метеорологическое лето было достаточно длительным.

Особенно в таких областях, как Николаевская и Херсонская, метеорологическое лето вообще продолжалось около 180 дней, то есть практически полгода.

Соответственно, из-за этого вегетация растений во многих областях до сих пор может продолжаться. Поэтому эти снижения температуры до отрицательных значений могут быть угрожающими.

Поэтому мы предупреждаем обо всех этих явлениях (заморозки, – 24 Канал), но, учитывая климатические данные, в октябре часто в терминологии их называют "мороз".

И в принципе с третьей декады октября мы начинаем уже использовать слово "мороз", потому что если на участках что-то не успели собрать, то за эти 3 – 4 дня понижений температуры все и так уже подмерзнет. И синоптикам нет смысла в дальнейшем предупреждать о резком снижении температуры. Поэтому в прогнозе будут озвучиваться показатели от морозов до плюсов.



Заморозки на Львовщине 17 октября / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

В целом такую ситуацию у нас обусловил достаточно мощный антициклон. Его центр сейчас располагается над Беларусью. Соответственно, влияние также распространяется практически на большую часть территории Украины, кроме юго-востока. Поэтому у нас в ближайшие дни преимущественно удерживается погода без осадков, больше прояснений.

Лишь восток, юго-восток немного прикрыты, больше облачности. В пятницу и субботу (18 – 19 октября) могли пройти небольшие дожди осеннего характера. Но, вследствие дождей, эти области защищены от заморозков. То есть там будет облачность, дождик, но заморозков не будет.

Тем временем на остальной территории остаются заморозки. Ночью 19 октября они наступят в Украине, кроме юго-востока, 20 числа даже кроме побережья морей, но там на поверхности почвы могут быть. А вот на большинстве территории заморозки и в воздухе ожидаются. Интенсивность 0 – -3 градуса.

Но в дневные часы, из-за прояснения, температура будет удерживаться в пределах +7 – +13 градусов тепла. Только на Закарпатье повысится до +16.

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Насколько привычны заморозки в октябре, особенно на юге, где обычно теплее всего?

Октябрь – такой месяц, что для него практически любая погода не то чтоб привычная, но может быть. Он переходный.

Поэтому могут быть как проявления летней погоды, так уже даже и зимней. В октябре у нас бывают абсолютно разнообразные температурные показатели – как и плюсовые, так и минусовые. Поэтому каких-то аномалий в плане заморозков сейчас нет.



Заморозки в октябре – привычное явление / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

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Когда в Украине, наконец, снова потеплеет

Когда отступят заморозки и повысится температура?

Такая прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться до 20 – 21 октября. В дальнейшем ожидается определенный сдвиг в синоптических процессах. Впрочем, осадков не будет, ведь у нас практически до конца месяца будет оставаться поле высокого давления, поэтому почти вся третья декада октября будет сухой.

С воскресенья, 20 октября, и в юго-восточных регионах отступит облачность.

В то же время изменится конфигурация воздушных потоков и в Украину поступит несколько теплее воздушная масса, чем та, что есть сейчас. Также может измениться ветер, потому что мы сместимся в другую часть этого антициклона. И, соответственно, он принесет немного теплый воздух.

Поэтому надеемся, что где-то 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем – будет в пределах +2 – +7 градусов. Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально.

А вот дневные максимумы нас могут даже порадовать в эти дни. Потому что воздух может прогреваться до +15 градусов. По крайней мере 23 – 24 октября будет такая более комфортная погода.



Потепление еще будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли бабье лето и потепление до +20 градусов

Ждать ли в Украине, наконец, бабье лето после этих заморозков? И будет ли еще в областях более +20 градусов?

Нет. Разве еще по южным областям до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух. Максимум приходится на полдень. Но не более.

В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно.



Бабье лето пока что не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ударят ли морозы в октябре

Если говорить об ориентировочных прогнозах до конца октября, задержится ли еще тепло, или все же вернутся минусы?

Ну пока у нас тенденция к потеплению. В принципе, в этих пределах и будет удерживаться синоптическая ситуация практически всю третью декаду.

Единственное, что отмечу: даже если уже и будет снижение температуры ниже 0 градусов, то это уже будут не заморозки, а просто мороз.

И даже до -10 градусов мороза еще не прогнозируете?

Нет-нет, в ближайшее время, то есть в обзорной практической синоптической перспективе, пока что таких значений нет.



Значительных морозов в октябре еще не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Будет ли снег в Украине до конца месяца

В последний день сентября на высокогорье Карпат выпал снег. Ждать ли его до конца октября?

Снега ждать не стоит. Над нами очень мощное поле высокого давления. Соответственно, оно не допускает к нашей территории сейчас никаких атмосферных фронтов. Но до воскресенья по юго-востоку будет еще немного дождей.

С воскресенья, 20 октября, уже во всех областях практически до конца третьей декады будет преобладать погода без осадков, достаточно спокойная и благоприятная.