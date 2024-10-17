Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост. На Черногорском хребте, в частности на горе Поп Иван, по состоянию на утро 17 октября 2024 года температура опустилась до -8 градусов, а скорость ветра достигала 14 метров в секунду.

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В Карпаты пришла настоящая зима

Снег покрыл горные тропы, и на белоснежном покрывале появились следы местных жителей – медведей. Пограничники заметили эти отпечатки и опубликовали фото в сети.

В Карпаты пришла настоящая зима / ГСЧС

Государственная пограничная служба призывает туристов быть осторожными во время прогулок в горах, ведь снег скрывает опасности, а дикие животные, например медведи, еще не дремлют.

Важно! Будьте осмотрительны на дорогах и следите за прогнозом погоды! Это может спасти вам и другим людям жизнь!

В Карпаты пришла настоящая зима / ГСЧС

Напомним, что на 17 октября синоптики прогнозировали заморозки на Западе и Севере Украины. Поэтому в этих регионах украинцы делают фото и видео первых зимних явлений. 24 Канал собрал их.