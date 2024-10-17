Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. На Чорногірському хребті, зокрема на горі Піп Іван, станом на ранок 17 жовтня 2024 року температура опустилася до -8 градусів, а швидкість вітру досягала 14 метрів у секунду.

Дивіться також Температура впаде до 0: на Київ сунуть сильні заморозки

У Карпати прийшла справжня зима

Сніг покрив гірські стежки, і на білосніжному покривалі з'явилися сліди місцевих мешканців – ведмедів. Прикордонники помітили ці відбитки та опублікували фото в мережі.

У Карпати прийшла справжня зима / ДСНС

Державна прикордонна служба закликає туристів бути обережними під час прогулянок у горах, адже сніг приховує небезпеки, а дикі тварини, як-от ведмеді, ще не дрімають.

Важливо! Будьте обачні на дорогах і стежте за прогнозом погоди! Це може врятувати вам та іншим людям життя!

У Карпати прийшла справжня зима / ДСНС

Нагадаємо, що на 17 жовтня синоптики прогнозували заморозки на Заході та Півночі України. Тож у цих регіонах українці роблять фото та відео перших зимових явищ. 24 Канал зібрав їх.