Про це повідомив Український гідрометцетр. Там попереджають про ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

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На Київ сунуть сильні заморозки

Вночі 18 жовтня на Київщині сильні заморозки у повітрі від 0 до 3 градусів, температура вдень від 7 до 12 градусів тепла, без опадів.

У Києві завтра вночі заморозки в повітрі від 0 до 2 градусів, температура вдень від 8 до 10 градусів тепла. Зазначають, що це І рівень небезпечності, жовтий.

По області вночі 18-20 жовтня сильні заморозки у повітрі від 0 до 3 градусів,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на 17 жовтня синоптики прогнозували заморозки на Заході та Півночі України. Тож у цих регіонах українці роблять фото та відео перших зимових явищ. 24 Канал зібрав їх.