Более теплая погода порадует только южан. В то же время, здесь будет всего на несколько градусов выше. Но ночь синоптики обещают морозной все равно.

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На Западе средняя температура будет составлять -3...-5 градусов. Ночью максимально опустится до -8 градусов. Также по всей Украине осадков в основном не прогнозируется. Вместо этого будет солнечно.

В столице, по словам синоптика Наталки Диденко, также осадков ждать не стоит.

Подробнее о погоде в Киеве

В Киеве 23 декабря еще будет мороз. Ночью до -14...-17 градусов. Днем немного теплее – -8...-10 градусов. Также жителям столицы следует быть осторожными, потому что прогнозируют гололедицу.

Синоптик Диденко порадовала оттепелью на выходных. Она предупредила, что потепление начнется уже с пятницы, 24 декабря.

Погода в городах Украины 23 декабря

Ужгород – -2...-4

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -4...-6

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -6...-8

Винница – -4...-6

Одесса – -2...-4

Николаев – -3...-5

Херсон – -3...-5

Симферополь – -3...-5

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -5...-7

Сумы – -8...-10

Полтава – -5...-7

Днепр – -5...-7

Запорожье – -5...-7

Донецк – -7...-9

Луганск – -8...-10

Харьков – -8...-10

Киев – -7...-9

Прогноз погоды на 23 декабря / Фото Укргидрометцентра