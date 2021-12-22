Более теплая погода порадует только южан. В то же время, здесь будет всего на несколько градусов выше. Но ночь синоптики обещают морозной все равно.
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На Западе средняя температура будет составлять -3...-5 градусов. Ночью максимально опустится до -8 градусов. Также по всей Украине осадков в основном не прогнозируется. Вместо этого будет солнечно.
В столице, по словам синоптика Наталки Диденко, также осадков ждать не стоит.
Подробнее о погоде в Киеве
В Киеве 23 декабря еще будет мороз. Ночью до -14...-17 градусов. Днем немного теплее – -8...-10 градусов. Также жителям столицы следует быть осторожными, потому что прогнозируют гололедицу.
Синоптик Диденко порадовала оттепелью на выходных. Она предупредила, что потепление начнется уже с пятницы, 24 декабря.
Погода в городах Украины 23 декабря
Ужгород – -2...-4
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -6...-8
Винница – -4...-6
Одесса – -2...-4
Николаев – -3...-5
Херсон – -3...-5
Симферополь – -3...-5
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -5...-7
Сумы – -8...-10
Полтава – -5...-7
Днепр – -5...-7
Запорожье – -5...-7
Донецк – -7...-9
Луганск – -8...-10
Харьков – -8...-10
Киев – -7...-9
Прогноз погоды на 23 декабря / Фото Укргидрометцентра