Тепліша погода потішить лише мешканців Півдня. Водночас тут буде всього на кілька градусів вище. Але ніч синоптики обіцяють морозною все одно.
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На Заході середня температура становитиме -3...-5 градусів. Уночі максимально опуститься до -8 градусів. Також по всій Україні опадів переважно не прогнозують. Натомість буде сонячно.
У столиці, за словами синоптикині Наталки Діденко, також опадів чекати не варто
Детальніше про погоду в Києві
У Києві 23 грудня ще тиснутиме мороз. Вночі до -14...-17 градусів. Удень трохи тепліше – -8...-10 градусів. Також мешканцям столиці варто бути обережними, тому що прогнозують ожеледицю.
Синоптикиня Діденко потішила відлигою на вихідних. Вона попередила, що потепління почнеться вже з п'ятниці, 24 грудня.
Погода у містах України 23 грудня
Ужгород – -2...-4
Львів – -3...-5
Івано-Франківськ – -4...-6
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -4...-6
Луцьк – -3...-5
Рівне – -3...-5
Житомир – -6...-8
Вінниця – -4...-6
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -3...-5
Сімферополь – -3...-5
Кропивницький – -5...-7
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -5...-7
Суми – -8...-10
Полтава – -5...-7
Дніпро – -5...-7
Запоріжжя – -5...-7
Донецьк – -7...-9
Луганськ – -8...-10
Харків – -8...-10
Київ – -7...-9
Прогноз погоди на 23 грудня / Фото Укргідрометцентру