В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары.

К теме Из-за непогоды в Украине погибли 2 человека, еще почти 10 попали в больницы

Прогноз погоды в регионах Украины

На всей территории будет в среднем +23...+26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов. Также в большинстве областей осадков не прогнозируют. Возможен дождь только на:

Буковине;

Закарпатье.

Более того, синоптик Наталья Диденко написала, что 23 июля практически везде будет сухо и солнечно.

Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами будут пугать сборщиков черники,

– в шутку предупредила Диденко.

Синоптик также рассказала, что в Киеве в пятницу, 23 июля, будет солнце, белые облачка, синее небо и +24...+25 градусов. Она призвала наслаждаться "такой редкостно идеальной погодой, потому что уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх".

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 23 июля

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – + =23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +22...+24



Погода в Украине 23 июля / Карта Укргидрометцентра