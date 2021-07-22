У п'ятницю синоптики прогнозують потепління на кілька градусів. Проте не буде сильної спеки.

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Прогноз погоди у регіонах України

На всій території буде в середньому +23...+26 градусів. Тобто стовпчик термометра у жодному з регіонів не перетне позначку +30 градусів. Також у більшості областей опадів не прогнозують. Можливий дощ тільки на:

Буковині;

Закарпатті.

Ба більше, синоптикиня Наталка Діденко написала, що 23 липня практично повсюди буде сухо та сонячно.

Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами лякатимуть збирачів чорниць,

– жартома попередила Діденко.

Синоптикиня також розповіла, що у Києві у п'ятницю, 23 липня, буде сонце, білі хмарки, синє небо та +24...+25 градусів. Вона закликала насолоджуватись "такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 липня

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +22...+24



Погода в Україні 23 липня / Карта Укргідрометцентру