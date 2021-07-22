У п'ятницю синоптики прогнозують потепління на кілька градусів. Проте не буде сильної спеки.
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Прогноз погоди у регіонах України
На всій території буде в середньому +23...+26 градусів. Тобто стовпчик термометра у жодному з регіонів не перетне позначку +30 градусів. Також у більшості областей опадів не прогнозують. Можливий дощ тільки на:
- Буковині;
- Закарпатті.
Ба більше, синоптикиня Наталка Діденко написала, що 23 липня практично повсюди буде сухо та сонячно.
Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами лякатимуть збирачів чорниць,
– жартома попередила Діденко.
Синоптикиня також розповіла, що у Києві у п'ятницю, 23 липня, буде сонце, білі хмарки, синє небо та +24...+25 градусів. Вона закликала насолоджуватись "такою рідкісно ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 липня
Ужгород – +23...+25
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +22...+24
Погода в Україні 23 липня / Карта Укргідрометцентру