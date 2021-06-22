В Украине – настоящее лето
Максимальная температура воздуха 23 июня составит +35 градусов. Такой она будет в Чернигове, Сумах, Луганске и Ужгороде.
Важно На следующие 3 дня: в Украине объявили пожарную опасность
На территории Украины будет солнечно. Дожди прогнозируют на востоке и юге:
- во Львове,
- Тернополе,
- Ивано-Франковске,
- Черновцах,
- Одессе,
- Николаеве,
- Херсоне,
- Симферополе,
- Запорожье.
Несмотря на осадки, в этих регионах будет жарко. Столбики термометров поднимутся до + 31...+34 градусов. Самая низкая температура воздуха будет в Одессе и Николаеве – +26...+28 градусов.
В Киеве 23 июня будет сухо. Синоптики прогнозируют + 32...+34 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 июня
Ужгород – +33...+35
Львов – +32...+34
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – + 31...+33
Черновцы – + 31...+33
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +32...+34
Ровно – + 32...+34
Житомир – +32...+34
Винница – + 31...+33
Одесса – + 26...+28
Николаев – + 26...+28
Херсон – + 31...+33
Симферополь – + 32...+34
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – + 32...+34
Чернигов – + 33...+35
Сумы – + 33...+35
Полтава – + 33...+34
Днепр – + 31...+33
Запорожье – + 32...+34
Донецк – + 32...+34
Луганск – + 33...+35
Харьков – + 32...+34
Киев – + 32...+34
Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра