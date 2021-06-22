В Украине – настоящее лето

Максимальная температура воздуха 23 июня составит +35 градусов. Такой она будет в Чернигове, Сумах, Луганске и Ужгороде.

Важно На следующие 3 дня: в Украине объявили пожарную опасность

На территории Украины будет солнечно. Дожди прогнозируют на востоке и юге:

во Львове,

Тернополе,

Ивано-Франковске,

Черновцах,

Одессе,

Николаеве,

Херсоне,

Симферополе,

Запорожье.

Несмотря на осадки, в этих регионах будет жарко. Столбики термометров поднимутся до + 31...+34 градусов. Самая низкая температура воздуха будет в Одессе и Николаеве – +26...+28 градусов.

В Киеве 23 июня будет сухо. Синоптики прогнозируют + 32...+34 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 июня

Ужгород – +33...+35

Львов – +32...+34

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – + 31...+33

Черновцы – + 31...+33

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +32...+34

Ровно – + 32...+34

Житомир – +32...+34

Винница – + 31...+33

Одесса – + 26...+28

Николаев – + 26...+28

Херсон – + 31...+33

Симферополь – + 32...+34

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 32...+34

Чернигов – + 33...+35

Сумы – + 33...+35

Полтава – + 33...+34

Днепр – + 31...+33

Запорожье – + 32...+34

Донецк – + 32...+34

Луганск – + 33...+35

Харьков – + 32...+34

Киев – + 32...+34



Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра