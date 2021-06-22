В Україні – справжнє літо

Максимальна температура повітря 23 червня становитиме +35 градусів. Такою вона буде у Чернігові, Сумах, Луганську та Ужгороді.

Важливо На наступні 3 дні: в Україні оголосили пожежну небезпеку

На території України буде сонячно. Дощі прогнозують на сході та півдні:

у Львові,

Тернополі,

Івано-Франківську,

Чернівцях,

Одесі,

Миколаєві,

Херсоні,

Сімферополі,

Запоріжжі.

Попри опади, у цих регіонах буде спекотно. Стовпчики термометрів підіймуться до +31...+34 градусів. Найнижчою температура повітря буде в Одесі та Миколаєві – +26...+28 градусів.

У Києві 23 червня буде сухо. Синоптики прогнозують +32...+34 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 23 червня

Ужгород – +33...+35

Львів – +32...+34

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +32...+34

Рівне – +32...+34

Житомир – +32...+34

Вінниця – +31...+33

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +33...+35

Суми – +33...+35

Полтава – +33...+34

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +32...+34



Прогноз погоди на 23 червня / Карта Укргідрометцентру