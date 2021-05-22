Теплее всего будет в восточных и южных областях. Там столбики термометров покажут до +25 градусов днем.
Важно Почти как летом: когда в Украину придет жара
Ясная погода на Западной Украине продержится совсем недолго и уже днем небо покроется облаками. Синоптики прогнозируют дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Восточной Украине синоптики не прогнозируют осадков, хотя солнце иногда может прятаться за облаками. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.
В южных областях ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. В то же время спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов. В части северных регионов синоптики прогнозируют облачную погоду и даже дожди. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.
С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается сильный дождь. Столбики термометров там покажут +19...+21 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 23 мая
Ужгород – +16...+18
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +18...+20
Сумы – +19...+21
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +19...+21