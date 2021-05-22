Теплее всего будет в восточных и южных областях. Там столбики термометров покажут до +25 градусов днем.

Важно Почти как летом: когда в Украину придет жара

Ясная погода на Западной Украине продержится совсем недолго и уже днем небо покроется облаками. Синоптики прогнозируют дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Восточной Украине синоптики не прогнозируют осадков, хотя солнце иногда может прятаться за облаками. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.

В южных областях ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. В то же время спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов. В части северных регионов синоптики прогнозируют облачную погоду и даже дожди. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается сильный дождь. Столбики термометров там покажут +19...+21 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 23 мая

Ужгород – +16...+18

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +18...+20

Сумы – +19...+21

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 23 мая / Фото Укргидрометцентра