Найтепліше буде саме у східних та південних областях. Там стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів вдень.

Важливо Майже як влітку: коли в Україну прийде спека

Ясна погода на Західній Україні протримається зовсім недовго і вже вдень небо вкриється хмарами. Синоптики прогнозують дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. На Східній Україні синоптики не прогнозують опадів, хоча сонце інколи може ховатися за хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.

У південних областях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів. У частині північних регіонів синоптики прогнозують хмарну погоду та навіть дощі. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів.

З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +19...+21 градус.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 23 травня

Ужгород – +16...+18

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +18...+20

Суми – +19...+21

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 23 травня / Фото Укргідрометцентру