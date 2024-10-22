Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадков не ожидается. Кроме этого, произойдет снижение температуры.

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Какой будет погода в Украине

По всей территории нашего государства будет без осадков. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов тепла, на побережье Черного моря до +10, а днем +11...+16 градусов, в южной части +14...+19 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Кроме этого, ветер юго-западный️ с переходом на северо-западный️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов тепла, днем +11...+16 градусов. Зато в Киеве ночью синоптики прогнозируют +5...+7 градусов тепла, днем +12...+14 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +13...+15

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 23 октября / Укргидрометцентр