Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадков не ожидается. Кроме этого, произойдет снижение температуры.
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Какой будет погода в Украине
По всей территории нашего государства будет без осадков. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов тепла, на побережье Черного моря до +10, а днем +11...+16 градусов, в южной части +14...+19 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Кроме этого, ветер юго-западный️ с переходом на северо-западный️, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов тепла, днем +11...+16 градусов. Зато в Киеве ночью синоптики прогнозируют +5...+7 градусов тепла, днем +12...+14 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +13...+15
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Винница – +14...+16
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +16...+18
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +13...+15
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +15...+17
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +15...+17
- Харьков – +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 23 октября / Укргидрометцентр