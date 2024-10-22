Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте опадів не очікується. Крім цього, відбудеться зниження температури.
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Якою буде погода в Україні
По всій території нашої держави буде без опадів. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до +10, а вдень +11...+16 градусів, у південній частині +14...+19 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів. Крім цього, вітер південно-західний️ з переходом на північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, вдень +11...+16 градусів. Натомість у Києві вночі синоптики прогнозують +5...+7 градусів тепла, вдень +12...+14 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +13...+15
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +13...+15
- Хмельницький – +13...+15
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Вінниця – +14...+16
- Одеса – +17...+19
- Миколаїв – +16...+18
- Херсон – +16...+18
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +14...+16
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +14...+16
- Полтава – +15...+17
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +15...+17
- Харків – +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр