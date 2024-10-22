Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте опадів не очікується. Крім цього, відбудеться зниження температури.

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Якою буде погода в Україні

По всій території нашої держави буде без опадів. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до +10, а вдень +11...+16 градусів, у південній частині +14...+19 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів. Крім цього, вітер південно-західний️ з переходом на північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, вдень +11...+16 градусів. Натомість у Києві вночі синоптики прогнозують +5...+7 градусів тепла, вдень +12...+14 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +13...+15

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр