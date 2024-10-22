Якою ж може бути погода цієї зими, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Зверніть увагу Потепління або ж сильні морози та сніг: якою буде погода в Україні восени – інтерв'ю з Птухою

Погода на зиму 2024 – 2025 в Україні

Наталія Птуха зауважила, що в Україні зберігається тенденція останніх років.

Тобто зими стають деталі теплішими. Очікуємо, що й ця зима не буде виключенням,

— сказала синоптикиня.

Водночас наголосила, звичайно, можуть бути й періоди холоду. Втім, їхня тривалість і зниження температури до сильних морозів -20 – -30 градусів стає дедалі коротшою.

"Або ж вони іноді взагалі відсутні, як, наприклад, сезон 2019 – 2020, коли у нас метеорологічна зима так і не настала", — зауважила експертка.

Прогноз на грудень, січень, лютий

Зауважимо, що раніше в статті для "Дзеркала тижня" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН Віра Балабух розповіла, якої погоди нам чекати взимку.

В Україні зима 2024/2025 також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря — на 1 – 2 градуси вищою за норму,

– зазначила метеорологиня.

Додала, висока ймовірність, що на Півдні й Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей середня за зиму температура буде додатною, коливаючись від 0 до +2 градусів.

Тим часом найнижчі температури ймовірні на Північному Сході й на високогір'ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від'ємними, коливатися в межах -3 – -4 градусів і нижче.

До речі, за даними NOAA, середня за місяць температура у грудні може бути на 1 – 2 градуси вищою за норму.

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від +1 – -2 градуси на Півдні до -3 градусів і нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах,

– наголосила Віра Балабух.

Також експертка зазначила, що лютий може бути на 1 градус теплішим за його середні багаторічні значення у 1991–2020 роках. На Півдні й Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1 – +2 градуси й вище. Тим часом на Північному Сході до -3 – -4 градусів і нижче.

За прогнозом Балабух, кількість опадів узимку очікується в межах норми. Зокрема, від 90 – 130 міліметрів на рівнинній території до 200 міліметрів і більше в Карпатах.

Метеорологиня також зазначила, що на погоду взимку 2024 – 2025 у північній півкулі може також уплинути циркумполярний вихор і різке стратосферне потепління, ймовірність формування якого зростає.

В разі виникнення такого явища ймовірними є потужні затоки арктичного повітря в південні широти, що може спричинити різке зниження температури,

– підкреслила експертка.

Додала, у разі розвитку таких процесів, раптові короткочасні похолодання взимку на тлі аномально високої температури повітря можливі й на території України.