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Прогноз погоды на 24 мая: в Украину идут затяжные дожди

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Погода 24 мая 2020 в Украине – что обещают синоптики
Прогноз погоди на 24 травня / vechirniy.kyiv.ua

Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой на Западе, Востоке, частях Юга и Севера. В последующие дни ливни накроют всю территорию страны и затянутся едва ли не на всю неделю.

У неділю дощі оминуть лише Центр, частини Півдня та Півночі України. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Вперше за кілька днів дощі накриють Захід країни. Власне західні області найбільше відчують настання злив. Температура повітря тим часом опуститься на 2-3 градуси до +13...+17.

На Сході також дощитиме, як і в попередні дні. Натомість у центрі карти України буде смуга, яку не зачепить дощова погода. Ця смуга проходитиме на межі Кіровоградської та Запорізької областей.

Разом з дощем на Заході, а також в Одеській області здійметься відчутний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У решті країни дещо спокійніше – 3-8 метрів за секунду.

У Києві неділя теж має стати останнім сухим днем перед затяжними дощовими днями. Температура повітря залишиться практично на тому ж рівні, що й у попередні дні – +13...+15 градусів.

Погода в містах України у неділю, 24 травня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +14…+16

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +13…+15

прогноз погоди на 24 травня

Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 травня, від Укргідрометцентру

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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