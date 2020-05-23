Прогноз погоди на 24 травня: в Україну йдуть затяжні зливи
Погода в Україні у неділю, 24 травня, буде дощовою на Заході, Сході, частинах Півдня та Півночі. Надалі у наступні дні зливи накриють усю територію країни та затягнуться ледь не на увесь тиждень.
У неділю дощі оминуть лише Центр, частини Півдня та Півночі України. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Вперше за кілька днів дощі накриють Захід країни. Власне західні області найбільше відчують настання злив. Температура повітря тим часом опуститься на 2-3 градуси до +13...+17.
На Сході також дощитиме, як і в попередні дні. Натомість у центрі карти України буде смуга, яку не зачепить дощова погода. Ця смуга проходитиме на межі Кіровоградської та Запорізької областей.
Разом з дощем на Заході, а також в Одеській області здійметься відчутний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У решті країни дещо спокійніше – 3-8 метрів за секунду.
У Києві неділя теж має стати останнім сухим днем перед затяжними дощовими днями. Температура повітря залишиться практично на тому ж рівні, що й у попередні дні – +13...+15 градусів.
Погода в містах України у неділю, 24 травня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +14…+16
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 травня, від Укргідрометцентру