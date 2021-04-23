Погода в Украине в субботу, 24 апреля, будет довольно прохладной. Ночью даже возможны заморозки. Кроме того, некоторые регионы накроют осадки.

Почти во всех регионах будет облачно с объяснениями. Только в Черниговской и Сумской областях небо – полностью пасмурное. Здесь возможен дождь.

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Будет ли где-то тепло

Самая холодная погода будет в западных и северных областях. Например, на Волыни и Буковине температура воздуха составит +7...+9 градусов. Ночью в этих регионах будут небольшие морозы до -3 градусов.

Например, на Волыни и Буковине температура воздуха составит +7...+9 градусов. Ночью в этих регионах будут небольшие морозы до -3 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке. В Херсонской области столбики термометров поднимутся до +14...+16.

Местами возможны осадки

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что дождь, кроме севера, ожидается местами в центральных областях и на востоке, хотя осадки будут несущественными.

Более того в Киеве утром возможен мокрый снег. По словам Диденко, в столице будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.

Вся надежда на спасение нежного весеннего цвета, маленьких новых дачных саженцев – как раз на облачность с влагой. Если облаками будет прикрывать – мороз со своим поздним астигматизмом завязи, может, и не повредит,

– заметила синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 23 апреля

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +7...+9



Погода 24 апреля / Карта Укргидрометцентра