Прогноз погоды на 24 апреля: будет прохладно, в некоторых областях выпадет мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 24 апреля, будет довольно прохладной. Ночью даже возможны заморозки. Кроме того, некоторые регионы накроют осадки.
Источник:Укргидрометцентр
Почти во всех регионах будет облачно с объяснениями. Только в Черниговской и Сумской областях небо – полностью пасмурное. Здесь возможен дождь.
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Будет ли где-то тепло
- Самая холодная погода будет в западных и северных областях. Например, на Волыни и Буковине температура воздуха составит +7...+9 градусов. Ночью в этих регионах будут небольшие морозы до -3 градусов.
- Теплее всего будет на юге и востоке. В Херсонской области столбики термометров поднимутся до +14...+16.
Местами возможны осадки
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что дождь, кроме севера, ожидается местами в центральных областях и на востоке, хотя осадки будут несущественными.
Более того в Киеве утром возможен мокрый снег. По словам Диденко, в столице будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.
Вся надежда на спасение нежного весеннего цвета, маленьких новых дачных саженцев – как раз на облачность с влагой. Если облаками будет прикрывать – мороз со своим поздним астигматизмом завязи, может, и не повредит,
– заметила синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 23 апреля
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +13...+15
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +7...+9
Погода 24 апреля / Карта Укргидрометцентра
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