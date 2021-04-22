Из Украины снова сбежало весеннее тепло. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что ночью 23 апреля в западные области придут заморозки на поверхности почвы.

Уровень опасности в ГСЧС оценили как І – желтый. В Укргидрометцентре тоже прогнозами не радуют. Почти всю Украину накроют дожди и грозы.

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Холоднее всего будет в западных областях

Исключение только Крым, Хмельницкая, Киевская и Житомирская области. Здесь, обещают синоптики, повезет на солнечную погоду.

На Западе Украины будет прохладно не только ночью, но и днем. Воздух прогреется максимум до +9...+11 тепла. В темное время суток холоднее всего будет на Львовщине – только +2...+4.

Температура снизится и в северных регионах

О значительном похолодании предупредила в фейсбуке и синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура резко снизится не только в западных, но и в северных областях. Востоку, Югу и большинству центральных областей повезет, там хотя бы будет теплее.

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Обратите внимание! 23 апреля метеорологи также предупреждают об усилении ветра, порывы будут достаточно сильными.

Киевлянам 23 апреля снова входить в образ капусты – кофты, флисы, куртки, колготки 100 ден, шарфы и даже шапки. Завтра в столице ожидается ощутимое похолодание,

– не обрадовала Диденко.

По предварительным прогнозам, заморозки в Украине могут продержаться до вторника, 27 апреля.