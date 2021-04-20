В Украине 25 апреля христиане будут отмечать Вербное воскресенье. Синоптики говорят, что за неделю до Пасхи украинцам следует быть готовыми к похолоданию – дождю и даже мокрому снегу.

По словам синоптика Натальи Диденко, похолодание придет на территорию Украины уже с 23 апреля. Сначала оно заденет Запад и Север.

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На Вербное воскресенье возможен даже мокрый снег

На Вербное воскресенье в западных областях может даже падать мокрый снег. Однако прогноз, возможно, будет меняться.

На большинстве территории Украины обещают дожди

В прогнозе специалистов Укргидрометцентра на 25 апреля пока о снеге не говорится. Однако в большинстве областей Украины к осадкам следует быть готовыми. Солнечная погода будет только в южных регионах и на востоке. Исключение – Одесская область, здесь, предварительно, тоже будет дождь.

Температура в Украине будет колебаться в пределах +8...+14 градусов. Теплее всего, опять-таки, в южных и восточных областях. Здесь воздух прогреется до +12...+ 14.

В Киеве на Вербное воскресенье метеорологи тоже прогнозируют осадки, гостям и жителям столицы обещают +8...+10.



Прогноз погоды на 25 апреля / Фото Укргидрометцентра

Вскоре Украину накроют дожди

Отметим, что в эти дни Украину накроют дожди. Они придут с Черного моря на восточные и центральные области. Не пройдет без дождей и на Западе. Такая погода в Украине продержится около недели.