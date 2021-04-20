На Вербное воскресенье в Украине может быть дождь и даже снег: неутешительный прогноз
В Украине 25 апреля христиане будут отмечать Вербное воскресенье. Синоптики говорят, что за неделю до Пасхи украинцам следует быть готовыми к похолоданию – дождю и даже мокрому снегу.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, похолодание придет на территорию Украины уже с 23 апреля. Сначала оно заденет Запад и Север.
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На Вербное воскресенье возможен даже мокрый снег
На Вербное воскресенье в западных областях может даже падать мокрый снег. Однако прогноз, возможно, будет меняться.
На большинстве территории Украины обещают дожди
В прогнозе специалистов Укргидрометцентра на 25 апреля пока о снеге не говорится. Однако в большинстве областей Украины к осадкам следует быть готовыми. Солнечная погода будет только в южных регионах и на востоке. Исключение – Одесская область, здесь, предварительно, тоже будет дождь.
Температура в Украине будет колебаться в пределах +8...+14 градусов. Теплее всего, опять-таки, в южных и восточных областях. Здесь воздух прогреется до +12...+ 14.
Прогноз погоды на 25 апреля / Фото Укргидрометцентра
Вскоре Украину накроют дожди
Отметим, что в эти дни Украину накроют дожди. Они придут с Черного моря на восточные и центральные области. Не пройдет без дождей и на Западе. Такая погода в Украине продержится около недели.
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