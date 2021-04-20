В Україні 25 квітня християни відзначатимуть Вербну неділю. Синоптики кажуть, що за тиждень до Великодня українцям слід бути готовими до похолодання – дощу та навіть мокрого снігу.

За словами синоптикині Наталки Діденко, похолодання прийде на територію України вже з 23 квітня. Спочатку воно зачепить Захід та Північ.

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На Вербну неділю можливий навіть мокрий сніг

На Вербну неділю у західних областях може навіть падати мокрий сніг. Проте прогноз, можливо, змінюватиметься.

На більшості території України обіцяють дощі

У прогнозі фахівців Укргідрометцентру на 25 квітня наразі про сніг не мовиться. Проте у більшості областей України до опадів слід бути готовими. Сонячна погода буде лише у південних регіонах та на Сході. Виняток – Одеська область, тут, попередньо, теж буде дощ.

Температура в Україні коливатиметься у межах +8…+14 градусів. Найтепліше, знову-таки, у південних та східних областях. Тут повітря прогріється до +12…+14.

У Києві на Вербну неділю метеорологи теж прогнозують опади, гостям та жителям столиці обіцяють +8...+10.

Прогноз погоди на 25 квітня / Фото Укргідрометцентру

Незабаром Україну накриють дощі

Зазначимо, що цими днями Україну накриють дощі. Вони прийдуть з Чорного моря на східні та центральні області. Не мине без дощів і на Заході. Така погода в Україні протримається близько тижня.