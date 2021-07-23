Жителям всех украинских областей 24 июля обещают безоблачное небо и ни капли дождя. Поэтому зонтики и дождевики можно оставить дома.

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Какую погоду обещают в разных регионах Украины

В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. Самые низкие показатели на Ивано-Франковщине и Буковине – +23...+25. Самые высокие – +26...+28 – в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре.

Также метеорологи предупредили об опасных погодных условиях. Так, на Волыни, Житомирщине, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму – чрезвычайная пожарная опасность.

Какая погода в Киеве? В столице 24 июля тоже не обещают осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 3 – 8 метров в секунду.

Суббота – воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, вероятны роскошные белые кучевые облака – любуйтесь,

– утешила украинцев синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 24 июля

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Погода в Украине 24 июля / Карта Укргидрометцентра