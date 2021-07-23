Жителям усіх українських областей 24 липня обіцяють безхмарне небо та ані краплинки дощу. Отож парасольки та дощовики можна залишити вдома.
Раніше Пошкоджені дахи багатоповерхівок і деревопад: негода наробила лиха в Україні – фото
Яку погоду обіцяють у різних регіонах України
В середньому температура в Україні коливатиметься у межах +23...+28 градусів. Найнижчі показники на Івано-Франківщині та Буковині – +23...+25. Найвищі – +26...+28 – у Чернігівській та Київській областях, а також на Півдні та у Центрі.
Також метеорологи попередили про небезпечні погодні умови. Так, на Волині, Житомирщині, Донецькій, Луганській та Харківській областях та у Криму – надзвичайна пожежна небезпека.
Субота – неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся,
– втішила українців синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 24 липня
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28