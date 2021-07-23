Жителям усіх українських областей 24 липня обіцяють безхмарне небо та ані краплинки дощу. Отож парасольки та дощовики можна залишити вдома.

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Яку погоду обіцяють у різних регіонах України

В середньому температура в Україні коливатиметься у межах +23...+28 градусів. Найнижчі показники на Івано-Франківщині та Буковині – +23...+25. Найвищі – +26...+28 – у Чернігівській та Київській областях, а також на Півдні та у Центрі.

Також метеорологи попередили про небезпечні погодні умови. Так, на Волині, Житомирщині, Донецькій, Луганській та Харківській областях та у Криму – надзвичайна пожежна небезпека.

Яка погода у Києві? У столиці 24 липня теж не обіцяють опадів ані вдень, ані вночі. Повітря прогріється до +26...+28 градусів. Швидкість вітру сягатиме 3 – 8 метрів на секунду.

Субота – неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся,

– втішила українців синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 24 липня

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28



Погода в Україні 24 липня / Карта Укргідрометцентру